Arteta lobt Granit Xhaka und rechnet fest mit Verbleib

Nach der Glanzleistung beim 2:0-Sieg gegen Manchester United wird Granit Xhaka von seinem neuen Trainer Mikel Arteta ein weiteres Mal zum Verbleib aufgefordert.

Der spanische Trainer will unbedingt auch in Zukunft auf den Schweizer Nationalspieler zählen und gerät regelrecht ins Schwärmen: “Er ist ein grossartiger Fußballspieler. Für die Art, wie wir spielen wollen, gibt es nicht viele, die seine Qualität am Ball haben, seine Pässe. Deshalb bin ich froh, dass ich ihn habe.” Arteta ist zuversichtlich, dass sich Granit Xhaka letztlich gegen einen Wechsel zu Hertha BSC, das intensiv um ihn buhlt, entscheidet: “Ich denke, dass Xhaka bleibt.” Der Mittelfeldspieler habe ihm sogar versichert, dass er bleibe.

Dies sind neue Informationen. Noch vor wenigen Tagen verkündete Xhakas Berater José Noguera, dass der 27-jährige Schweizer Nationalspieler Arsenal verlassen und in die Bundesliga zurückkehren wolle. Ob nun ein Sinneswandel stattgefunden hat, ist noch unklar. Bislang hat sich der Berater nicht mehr geäussert. Und Xhaka sprach öffentlich bisher ohnehin nie über seine Absichten.

psc 2 Januar, 2020 10:21