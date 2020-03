Granit Xhaka blieb vor allem wegen dem neuen Trainer Mikel Arteta, der sofort nach Amtsübernahme im Dezember mit dem Schweizer Nationalspieler sprach und diesen letztlich zum Verbleib ermunterte.

Und es zahlte sich aus: In den letzten Partien vor dem durch die Coronakrise erzwungenen Spielunterbruch in der Premier League demonstrierte Xhaka seine Wichtigkeit für die Mannschaft. In den letzten elf Spielen, in denen der 27-Jährige auflief, ist Arsenal in der Liga ungeschlagen. Seit vergangenem Dezember verlor Arsenal nur zweimal. Beide Male fehlte der Spielgestalter.

Der Denker und Lenker im Mittelfeld ist für Arsenal also nachweislich elementar. Immerhin: Ein Transfer des Mittelfeldprofis ist in ganz weite Ferne gerückt. Xhaka steht noch bis 2023 unter Vertrag und hegt derzeit keinerlei Wechselgedanken mehr.

STAT: Arsenal are unbeaten in the last 11 Premier league games Granit Xhaka has started in.

Between mid December to now, Arsenal lost twice in the league – Both were games Xhaka did not feature in.

So crucial. There's a reason Arteta has gone out of his way to make him stay. pic.twitter.com/fz2yE9nkbg

— LTArsenal™ (@ltarsenal) March 17, 2020