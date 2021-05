Bundesliga-Klubs und Roma interessiert: Xhaka vor Arsenal-Abgang

Granit Xhaka könnte den FC Arsenal im Sommer offenbar verlassen. Mit dem Schweizer Nationalspieler sollen sich Klubs aus der Bundesliga befassen, auch José Mourinho scheint sich für ihn zu interessieren.

Der FC Arsenal steht nach einer missglückten Saison vor einem Umbruch im Sommer. Granit Xhaka gehört zu einer Reihe von Topspielern, die im Sommer verkauft werden könnten. So berichtet der in der Regel gut informierte italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, dass im Falle eines Abgangs aus London für den Mittelfeldspieler Teams aus der Bundesliga und die AS Rom um José Mourinho infrage kommen dürften.

Xhaka wechselte 2016 von Borussia Mönchengladbach zum FC Arsenal und besitzt dort noch einen Vertrag bis 2023. In der abgelaufenen Saison kam er in 45 Pflichtspielen zum Einsatz.

adk 27 Mai, 2021 14:23