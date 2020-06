Dani Ceballos bleibt wohl nicht bei Arsenal

Mittelfeldspieler Dani Ceballos wird den FC Arsenal nach seiner einjährigen Leihe wohl wieder verlassen.

Laut einem Bericht der “Marca” sieht der 23-Jährige seine Zukunft wieder in seiner spanischen Heimat. Er soll offen für einen Wechsel zum FC Valencia sein, der sich bereits im Januar um ihn bemüht hatte. Damals stimmte ihn Arsenal-Coach Mikel Arteta um und überzeugte ihn von einem Verbleib bei den Gunners. So wie es aussieht, wird Ceballos seine Zelte in London im Sommer aber definitiv abbrechen.

Noch steht er bei Real Madrid bis 2023 unter Vertrag. Eine Rückkehr zu den Königlichen gilt mangels Einsatzperspektiven aber als sehr unwahrscheinlich. Stattdessen wird er wohl bei einem anderen La Liga-Klub unterkommen. Noch hat Arsenal nicht verkündet, dass Ceballos zumindest bis Saisonende bleiben wird. Dies soll angesichts der Verletzung von Granit Xhaka aber bald geschehen.

psc 18 Juni, 2020 17:25