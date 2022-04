Gabriel Jesus wird ManCity verlassen – FC Arsenal verhandelt seit Monaten

Der bevorstehende Wechsel von Erling Haaland ruft bei Manchester City offenbar die erste Kaderveränderung hervor. Gabriel Jesus soll den amtierenden Englischen Meister verlassen, der FC Arsenal buhlt schon seit einigen Monaten.

Gabriel Jesus und Manchester City werden nach fünfeinhalb gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Fabrizio Romano zufolge ist es beschlossene Sache, dass der Brasilianer in diesem Sommer einen Vereinswechsel vollziehen wird. Ausschlaggebend dafür dürfte der bevorstehende Wechsel von Erling Haaland sein.

Der Premier League könnte Gabriel Jesus jedenfalls erhalten bleiben. Laut dem für gewöhnlich gut informierten Portal “The Athletic” verhandelt der FC Arsenal seit Monaten über einen Wechsel des 25-Jährigen nach London. Arsenals Technischer Direktor Edu Gaspar soll über einen längeren Zeitraum im direkten Austausch mit Gabriel Jesus’ Vertretern stehen.

Gabriel Jesus stand in dieser Pflichtspielsaison nicht mal die Hälfte der Spiele in der Startelf von Pep Guardiola, liefert dennoch überzeugende Werte – Gabriel Jesus zählt aktuell 18 Torbeteiligungen in 34 Spielen. Sein Vertrag läuft 2023 aus, was wiederum eine Entscheidung in diesem Sommer erforderlich macht.

aoe 23 April, 2022 12:14