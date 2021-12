Granit Xhaka: “Ich fühle viel mehr Liebe von Arsenal-Fans als vor zwei Jahren”

Granit Xhaka hat sich vor etwas mehr als zwei Jahren mit den Arsenal-Fans angelegt als er sein Trikot bei einer Auswechslung, bei der er mit Pfiffen begleitet wurde, wutentbrannt weggeworfen hat. Ein baldiger Abgang schien damals unausweichlich. Der 29-Jährige hat sich aber durchgekämpft. Vor allem in den sozialen Medien weht ihm zwar mitunter noch immer ein heftiger Gegenwind entgegen, viele Fans erkennen seine Leistungen auf und auch neben dem Platz aber inzwischen an.

Xhaka spürt, dass seine Akzeptanz im Lager der Gunners-Supporter deutlich gestiegen ist. “Ich fühle viel mehr Liebe als vor einem oder zwei Jahren, aber es ist ein langsamer Prozess, den wir durchmachen”, sagt er im Gespräch mit “The Athletic”. Noch sei es zwar kein Gefühl wie unter besten Freunden, doch eines könne er allen versprechen: “Vom ersten bis zum letzten Tag werde ich alles für diesen Fussballklub geben.”

Dass er angesichts des heftigen Zerwürfnisses vor zwei Jahren überhaupt noch bei Arsenal spielt, hat sehr viel mit Trainer Mikel Arteta zu tun. “Er ist der Grund, weshalb ich noch im Fussballklub bin. Er hat mich gepusht und wollte, dass ich bleibe.” Der Arsenal-Coach sieht Xhaka als echten Leader an und setzt diesen bewusst dazu ein, die jüngeren Spieler in der Mannschaft zu führen. Auch während seiner längeren Verletzungspause im Herbst war der Mittelfeldstratege diesbezüglich gefordert. “Er sagte mir, dass ich so häufig wie möglich beim Team sein soll.”

Nach einem schwierigen Saisonstart hat Arsenal den Einzug in die Top 4 der Premier League wieder geschafft. Xhaka ist seit Überwinden seiner Verletzung im Mittelfeldzentrum wieder gesetzt. “Es ist erst Halbzeit. Wir müssen Spiel für Spiele nehmen. Wir können uns weiterhin verbessern und ich glaube wir können eine besondere Saison erleben. Das glaubt auch die Mannschaft”, blickt er auf die kommenden Monate voraus.

psc 28 Dezember, 2021 14:33