In einem Interview: Granit Xhaka bestätigt seinen neuen Vertrag

In einem Interview, bei dem es vor allem um die 0:2-Niederlage gegen Chelsea vom Sonntag geht, äussert sich Xhaka auch zu seinem neuen Vertrag: “Ich bin sehr glücklich, dass ich immer noch da bin. Ich habe natürlich einen neuen Vertrag unterzeichnet und will vor allem unserem Staff und auch den Fans etwas zurückgeben. Und sie wissen, dass ich alles gebe – in jedem Spiel und in jedem Training.”

Berichten zufolge unterschrieb Xhaka bis 2024 – mit Option auf ein weiteres Jahr. Am Sonntag führte er die Gunners wieder einmal als Kapitän an. Den Fehlstart mit zwei Niederlagen aus den ersten zwei Premier League-Spielen konnte er aber auch nicht verhindern. Dennoch geht sein Blick nach vorne: “Nach zwei Spielen sprechen viele Leute über dieses Team und den Klub, aber ich sage, keine Saison endet nach zwei oder drei Spielen. Wir haben noch viele Partien vor uns. Wir wissen, dass wir viele Dinge verbessern müssen und ich bin mir sicher, dass wir dies tun werden.”

💬 "We know we have to do better. We have to believe in each other so we can come out of this."

