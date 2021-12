Viel früher als erwartet: Granit Xhaka gibt sein Comeback für Arsenal

Rund einen Monat früher als ursprünglich erwartet gibt Granit Xhaka beim FC Arsenal sein Comeback. Es ist allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

Der Schweizer Nati-Captain ist bei den Gunners schon seit einiger Zeit wieder voll im Training und erhält von Trainer Mikel Arteta beim Auswärtsspiel in Everton am Montagabend das Vertrauen. Der spanische Coach setzt den 29-Jährigen an der Seite von Thomas Partey im zentralen Mittelfeld sogar direkt in der Startelf ein. Xhaka spielt während 90 Minuten durch, kann die 1:2-Niederlage trotz Vorsprung allerdings nicht verhindern.

Der Spielmacher hatte sich Ende September eine Knieverletzung zugezogen und musste auch operiert werden. Die Reha verlief optimal, wodurch das frühe Comeback möglich wurde.

psc 6 Dezember, 2021 21:53