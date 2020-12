Granit Xhaka dreht durch und würgt einen Gegenspieler

Der 28-Jährige ist längst für sein manchmal überschäumendes Temperament bekannt. Nach schwierigen Wochen mit schwachen Resultaten im Verein und einem erneut schwierigen Spiel gegen Aussenseiter Burnley verliert Xhaka die Kontrolle und lässt sich zu einer ganz üblen Reaktion hinreissen. Zunächst foult er Gegenspieler Ashley Westwood. Beim anschliessenden Gerangel würgt er diesen sogar.

Mittels Videobeweis wird Xhaka überführt und sieht die direkte Rote Karte. Eine Sperre wird folgen.

Arsenal verliert das Spiel wegen eines Eigentores von Pierre-Emerick Aubameyang 0:1 und schlittert noch tiefer in die Krise. Mit 13 Punkten aus 12 Spielen belegen die Gunners in der Premier League nur den 15. Tabellenplatz.

Arsenal are in turmoil 😂😂 i actually feel sorry for this team, down to 10 men and struggling to score against 18th Burnley #afc #arsbur pic.twitter.com/WVcljp7GQO

— Kieren is GTS♊ (@MGKierenXX) December 13, 2020