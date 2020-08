Grosses Interesse an Reguilon

Real Madrid dürfte den zurückgekehrten Sergio Reguilon in diesem Sommer versilbern. Interessenten für den Aussenverteidiger gibt es zu Genüge.

Beim FC Sevilla war Sergio Reguilon in der vergangenen Saison unangefochtener Stammspieler. Der Iberer überzeugte während seiner einjährigen Leihe offensichtlich nicht nur die Andalusier, sondern auch zahlreiche andere Klub.

Der “AS” zufolge bringen sich mit dem FC Arsenal, dem FC Chelsea sowie dem SSC Neapel gleich drei Teams in Stellung. Reguilon ist nach seinem Zwischen-Engagement in Sevilla erst mal zu seinem Stammverein Real Madrid zurückgekehrt, nimmt in den Planungen von Trainer Zinedine Zidane allerdings keine Rolle mehr ein.

Somit könnte in den nächsten Wochen ein wahrer Bieter-Wettstreit um den 23-Jährigen entstehen. Real soll ab einer Ablöse von 25 Millionen Euro zur Abgabe bereit sein. In den vorigen Wochen gab es ausserdem Gerüchte um den FC Everton und Paris Saint-Germain.

aoe 15 August, 2020 13:42