In seiner Show bei “talkSport” hält der 62-Jährige ein regelrechtes Loblied auf den 27-jährigen Mittelfeldspieler. “Ich habe nur Bewunderung dafür, wie er sich hochgekämpft hat”, sagt er. Auch White hat nach eigener Aussage geglaubt, dass Xhaka bei den Gunners durch sei. Doch Arteta habe an Xhaka geglaubt, ihn zu einem disziplinierteren Spieler mit einer neuen Rolle gemacht. In dieser blüht der Schweizer Nationalspieler regelrecht auf. “Er ist einer der Gründe, weshalb wir den FA Cup gewannen”, führt White aus.

Der Radiomoderator wagt sogar die Prognose, dass Arteta dem einstigen Buhmann die Captainbinde wieder geben könnte, falls ein Wechsel künftig ansteht.

Das Loblied in voller Länge:

"I've only got admiration for him for the way he's dragged himself back in again." 👏

"Arteta's given him more discipline and more of a role." ✅

"He's one of the reasons why we won the FA Cup." 🏆

Perry Groves hails #AFC's Granit Xhaka. 🔴 pic.twitter.com/M5fp3SjmiK

— talkSPORT (@talkSPORT) September 4, 2020