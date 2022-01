José Mourinho kriegt Granit Xhaka auch in dieser Transferperiode nicht

Granit Xhaka hält dem FC Arsenal weiterhin die Treue und wird auch in dieser Transferperiode nicht zur AS Roma wechseln.

Die Giallorossi bekunden seit der Ankunft von Trainer José Mourinho im vergangenen Sommer Interesse am Schweizer Nati-Captain. Bislang verpuffen allerdings sämtliche Bemühungen. Und dabei bleibt es auch: Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat Arsenal entschieden, den 29-jährigen Mittelfeldspieler trotz konkretem Interesse aus Rom nicht ziehen zu lassen. Zu wichtig ist Xhaka für Gunners-Coach Mikel Arteta. Der Spielgestalter ist im Zentrum nach wie vor gesetzt – wenn er nicht wegen Verletzungen oder Sperren ausfällt, was in dieser Saison bereits der Fall war.

Xhakas Vertrag in London läuft bis 2024.

psc 30 Januar, 2022 10:40