De Bruyne schubst Arteta und wird mit Bierbechern beworfen

Beim Verlassen des Platzes wurde er von Arsenal-Fans mit gleich mehreren Bierbechern und Flaschen beworfen. De Bruyne hatte dafür allerdings nur ein müdes Lächeln übrig. Auslöser der zornigen Reaktion der Gunners-Supporter war eine Fehde mit Arsenal-Coach Mikel Arteta als der Spanier einen Ball nicht direkt zum Einwurf freigab:

Kevin De Bruyne really went to the Emirates, dropped a masterclass on Arsenal’s head and dipped 💀

The Gunners fans didn’t seem to take it well…#PL #OptusSport pic.twitter.com/QcZHWEWFuN

