Nach heftiger Kritik: Arteta stärkt Xhaka den Rücken

Auf Granit Xhaka ist nach seiner Roten Karte bei der 0:1-Niederlage am Sonntagabend gegen Burnley sehr viel Kritik eingeprasselt. Jetzt erhält er wichtige Unterstützung von seinem Trainer Mikel Arteta.

Der Arsenal-Coach stellt sich auf einer Pressekonferenz am Dienstag klar hinter den Schweizer Nationalspieler. “Granit ist sehr professionell. Sein Engagement gegenüber dem Klub und dem Team ist riesig”, betont der Spanier.

Den Würgegriff Xhakas gegen Burnley-Profi Ashley Westwood, der zum Platzverweis führte, relativiert Arteta dabei keineswegs. Man habe den Vorfall intern geklärt. Inwiefern der Mittelfeldspieler bestraft wurde, will der Arsenal-Trainer nicht verraten. Er führt aber aus: “Wir machen alle Fehler. Ich bin hier, um meine Spieler zu schützen, wenn sie es verdient haben. Granit ist einer, der in jedem Training alles gibt und er will immer alles richtig machen.”

Englische Medien spekulierten zuletzt bereits, dass Xhaka den Verein im Januar verlassen könnte. Manche Fans fordern in den sozialen Medien gar die sofortige Trennung. Davon will Arteta offensichtlich nichts wissen. Nach Absitzen der Sperre könnte Xhaka angesichts diesen Äusserungen rasch wieder ins Team zurückkehren. Bereits in der Vergangenheit lobte Arteta den 28-Jährigen für dessen Einstellung und Einsatzwillen.

psc 15 Dezember, 2020 17:22