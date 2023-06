Manchester City steigt aus dem Rennen um Rice aus

Manchester City zieht sich aus dem Rennen um Declan Rice zurück. Damit bleibt das Angebot des FC Arsenal das höchste.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Manchester City kein neues Angebot für Declan Rice abgeben. Laut "The Athletic" hatten die Citizens bei West Ham United eine Offerte von umgerechnet rund 93 Millionen Euro plus 11,65 Millionen Euro an Boni eingereicht. Der FC Arsenal hatte unterdessen knapp 105 Millionen Euro inklusive Boni geboten.

Das wurde von West Ham United jeweils umgehend abgelehnt. Doch mittlerweile hat Arsenal nachgelegt. Knapp über 120 Millionen Euro inklusive Boni bieten die Gunners nun - und Manchester City will nicht mitgehen. Damit deutet alles auf einen Wechsel von Rice zu Arsenal hin.

adk 28 Juni, 2023 11:45