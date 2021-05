Martin Ödegaard wäre offen für Verbleib bei Arsenal

Der norwegische Mittelfeldspieler Martin Ödegaard hat die zweite Saisonhälfte auf Leihbasis beim FC Arsenal bestritten. Der 22-Jährige fühlt sich bei den Gunners wohl und könnte sich einen Verbleib grundsätzlich vorstellen.

Ödegaard ist noch bis Saisonende von Real Madrid an die Londoner ausgeliehen. Eine Kaufoption besteht nicht. Bislang lautete die Ansage, dass der Spielgestalter im Sommer wieder nach Madrid zurückkehrt. In Stein gemeisselt ist dies allerdings nicht, wenn es nach dem Youngster geht, wie er “Sky” erzählt: “Ich bin hier bei Arsenal glücklich. Aber wir werden nach der Saison sehen, was passiert. Im Moment weiss ich dies nicht. Ich gehöre Real Madrid, also werden wir mit ihnen sprechen. Es ist entscheidend, was sie wollen.”

Ödegaard wurde von den Königlichen einst im Alter von gerade mal 16 Jahren für fast 3 Mio. Euro Ablöse verpflichtet. Wirklich durchsetzen konnte er sich bei den Profis allerdings bisher nicht. Bei den Gunners hat er hingegen eine starke Rückrunde gezeigt. Ob Real, wo er bis 2023 unter Vertrag steht, nächste Saison wieder fest mit ihm plant, ist noch offen.

psc 18 Mai, 2021 15:48