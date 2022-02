Mourinho will im Sommer neuen Anlauf bei Granit Xhaka nehmen

Seit der Ankunft von José Mourinho bei der AS Roma im vergangenen Sommer versucht der portugiesische Starcoach Granit Xhaka in die italienische Hauptstadt zu lotsen. Daran ändert sich vorderhand nichts.

Wie “Football London” berichtet, bleibt der Schweizer Nati-Captain bei den Römern auch im Hinblick auf die nächste Transferperiode ein Thema. Demnach will Mourinho den Mittelfeldprofi von Arsenal nach wie vor unbedingt in seine Mannschaft holen. Bislang waren die Versuche nicht erfolgreich. Der 29-jährige Spielmacher ist noch bis 2024 an die Gunners gebunden und nimmt unter Trainer Mikel Arteta eine wichtige Rolle ein.

psc 9 Februar, 2022 11:26