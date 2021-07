Ödegaard verabschiedet sich von der Arsenal-Familie

Beim FC Arsenal machten sie sich nach wie vor zumindest noch ein bisschen Hoffnung auf einen Verbleib von Martin Ödegaard. Von diesen Gedanken muss man sich in London nun endgültig lösen.

Martin Ödegaard verabschiedet sich auf seinem Instagram-Profil vom FC Arsenal. “Ich danke euch so sehr für diese sechs Monate”, beginnt der Norweger. “Meine Zeit mit der Arsenal-Familie wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Ich möchte mich bei allen im und um den Verein herum dafür bedanken, wie ihr mir vom ersten Tag an das Gefühl gegeben habt, ein Teil der Familie zu sein.”

Ödegaard wechselte im Winter von Real Madrid auf Leihbasis zu Arsenal. Bei den Gunners spielte er sich sofort fest und begeisterte mit starken Leistungen. In den letzten Wochen kamen immer mal wieder Gerüchte hoch, der 22-Jährige könnte über die vor Kurzem geendete Saison hinaus in London bleiben. Nach der Abschiedsbotschaft herrscht allerdings Klarheit.

Ob sich Ödegaard bei Real endlich durchsetzen kann, ist derweil offen. Vor allem das Madrider Mittelfeld ist nach wie vor mit Weltklassespielern besetzt. Bereits seit sechseinhalb Jahren steht Ödegaard bei den Blancos unter Vertrag. Nachhaltig war sein Wirken dort bisher aber nicht.

aoe 4 Juli, 2021 10:17