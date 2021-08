Perfekt: Granit Xhaka verlängert bei Arsenal

Wochenlang wurde über die Zukunft von Granit Xhaka spekuliert. Jetzt hat der Schweizer Nati-Captain eine Entscheidung getroffen und Nägel mit Köpfen gemacht.

Wie “Blick”-Fussballchef Andreas Böni am Montagmorgen twittert, hat der Mittelfeldspieler beim FC Arsenal einen neuen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Ein Wechsel in dieser Transferperiode ist somit definitiv vom Tisch. Zuletzt wurde über Interesse aus der Serie A berichtet. Gunners-Coach Mikel Arteta betonte jedoch bereits, dass er auch in Zukunft voll auf Xhaka setzen will und wird. Tatsächlich hat sich der 28-Jährige jetzt für einen langfristigen Verbleib bei den Londonern entschieden.

Xhaka wechselte im Sommer 2016 für 45 Mio. Euro Ablöse von Gladbach zu Arsenal und hat dort seither einiges erlebt. Zwischenzeitlich galt sein Abgang nach einem Disput mit den eigenen Fans schon beinahe als sicher. Letztlich entschied er sich aber stets für einen Verbleib. Sein ursprünglicher Vertrag lief bis 2023 und wird nun vorzeitig um zwei Jahre ausgedehnt. Die offizielle Bestätigung steht noch aus.

psc 16 August, 2021 10:57