Wie der Gabuner am Dienstagabend in einem Livestream bekanntgibt, unterschrieb er bei den Gunners einen neuen Vertrag. Aubameyang wechselte Anfang 2018 für mehr als 60 Mio. Euro Ablöse von Borussia Dortmund zu Arsenal und stand bislang bis Ende Juni 2021 unter Vertrag. Nun hat der 31-jährige Torjäger einen neuen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Medienberichten zufolge kassiert er künftig ein Wochensalär von 350’000 Pfund.

