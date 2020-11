Nach Jubel-Kritik: Aubameyang attackiert Toni Kroos auf Twitter

Der deutsche Nationalspieler bezeichnete die Aktionen von Aubameyang und anderen Torschützen im Podcast “Einfach mal Luppen” als Quatsch. Der Real-Profi: “Wenn es da einstudierte Tänze oder Choreografien gibt, finde ich das schon sehr albern. Oder noch schlimmer: Wenn da irgendwelche Gegenstände in Stutzen versteckt werden. Kollege Aubameyang hat das mal zelebriert und seine Maske rausgeholt. Da hört es bei mir auf. Das finde ich auch kein gutes Vorbild. So ein Quatsch.”

Diese persönliche Kritik lässt der Arsenal-Torjäger nicht auf sich sitzen. Via Twitter wehrt er sich. Er hab dies einige Male für seinen Sohn getan und werde es weiter tun. Ausserdem postete Aubamyang ein von einem Schüler gemalten Bild, das ihn zeigt. “Hat dieser Kroos überhaupt Kinder? Ich wünsche dir, dass du eines Tages Kinder haben und sie so glücklich machen wirst, wie diese jungen Schüler darüber denken”, führte er aus.

Kroos ist übrigens Vater von zwei Söhnen und einer Tochter.

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU

— Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020