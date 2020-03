Premier League-Match ManCity gegen Arsenal verschoben

Grund dafür ist die Tatsache, dass einige Mitglieder der Gunners anlässlich des Europa League-Spiels gegen Olympiakos in Kontakt mit Evangelos Marinakis standen, dem Besitzer des griechischen Klubs. Dieser wurde inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet. Als Vorsichtsmassnahme wird die Partie von der Premier League nun verschoben.

Arsenal teilt mit, dass die Spieler und der Staff am Freitag ihre Arbeit wieder aufnehmen und das Spiel gegen Brighton am Wochenende wie geplant stattfindet.

The Premier League have postponed our match with Manchester City on Wednesday night as a precautionary measure.https://t.co/qTX1QiXjZv

— Arsenal (@Arsenal) March 11, 2020