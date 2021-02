Real: Zidane wollte Ödegaard nicht gehen lassen

Wäre es nach Zinedine Zidane gegangen, hätte Martin Ödegaard Real Madrid nicht auf Leihbasis zum FC Arsenal verlassen.

Zinedine Zidane hat am Freitag klargemacht, dass es nicht sein Wille war, Martin Ödegaard gehen zu lassen. In mehreren persönlichen Gesprächen legte der Cheftrainer von Real Madrid dem Mittelfeldtalent nahe, an der Concha Espina zu bleiben.

“Ödegaard? Er wollte gehen, wir haben zwei, drei Mal darüber gesprochen. Er wollte spielen und ich sagte ihm, er solle bleiben und um seinen Platz kämpfen”, sagte Zidane vor dem Auswärtsspiel gegen den Tabellenletzten SD Huesca (Samstag, 16.15 Uhr). “Ich wollte ihn immer in meinem Team haben, aber es war seine Entscheidung. Ich wollte ihn nach seiner Leihe zurückhaben und habe ihm gesagt, er solle bleiben, denn die Saison ist noch sehr lang und er hätte seine Chancen bekommen.”

In LaLiga kam Ödegaard lediglich auf knapp über 200 Spielminuten. Überdies sind für den hochtalentierten Norweger zwei Einsätze in der Champions League notiert. Schliesslich liess er sich bis Ende Saison an den FC Arsenal ausleihen. “Aber er wollte gehen und spielen. Ich wollte ihn wirklich in meinem Kader haben”, sagte Zidane.

aoe 6 Februar, 2021 12:04