Roman Bürki lässt Kai Havertz bei Skill Challenge verzweifeln

Arsenal befindet sich zur Saisonvorbereitung derzeit auf US-Tour. Dort behält der Schweizer MLS-Goalie Roman Bürki gegenüber Kai Havertz im Rahmen einer Skill Challenge eindeutig die Oberhand.

Bei der Cross and Volley Challenge soll der deutsche Nationalspieler Flanken seiner Teamkollegen direkt verwerten. Tatsächlich gelingt Havertz allerdings kein einziges Tor. Entweder trifft er das Gehäuse nicht oder Roman Bürki, der zu den MLS All Stars gehört, entschärft den Schuss des 24-Jährigen.

Immerhin: In anderen Herausforderungen macht Havertz einen besseren Eindruck und Arsenal gewinnt das Duell letztlich knapp mit 6:5. In der Nacht auf Donnerstag steht dann ein reguläres Spiel zwischen den Gunners und den MLS All Stars auf dem Programm.

psc 19 Juli, 2023 16:42