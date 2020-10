Saliba könnte Arsenal noch verlassen

William Saliba (19) könnte den FC Arsenal erneut verlassen. Dieses Mal zeichnet sich eine Leihe innerhalb Englands ab.

Nach einem schwierigen Leihjahr bei seinem Ex-Klub AS Saint-Etienne, in dem er lange verletzt war, deutet sich an, dass William Saliba den FC Arsenal erneut vorübergehend verlassen wird.

Laut dem Onlinemagazin “Goal.com” signalisiert Zweitligist FC Brentford Interesse an einer Ausleihe. Arsenal wolle aber noch etwas abwarten und andere Optionen prüfen.

Bis 16. Oktober dürfen sich englische Klubs im Zuge einer Sonderregelung noch mit neuen Spielern verstärken, sofern diese aus einer unterklassigen Liga stammen.

Für Saliba zahlte Arsenal im Sommer vorigen Jahres stolze 30 Millionen Euro Ablöse. In den ersten Saisonwochen kam er lediglich bei der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

aoe 10 Oktober, 2020 15:16