Xhaka und Arsenal siegen an einem torreichen Boxing Day

Spannender Boxing Day in der Premier League! Der FC Arsenal um Granit Xhaka schlägt Norwich City auswärts mit 5:0. Auch die Parallelduelle verlaufen torreich.

Lockerer und klarer Auswärtssieg für den FC Arsenal. Die ‘Gunners’ gingen dank Bukayo Saka bereits in der 6. Spielminute in Führung. In der 44. erhöhte Kieran Tierney. Nach dem Seitenwechsel traf nochmal Saka (67.). Alexandre Lacazette machte in der 84. per Penalty den Deckel drauf, Emile Smith Rowe legte in der ersten Minute der Nachspielzeit noch eins oben drauf. Granit Xhaka kam beim elften Sieg der Londoner in der laufenden Premier-League-Saison über 90 Minuten zum Einsatz.

Manchester City bot parallel dazu im Etihad Stadium ein 6:3 gegen Leicester City. Tottenham Hotspur siegte im heimischen Stadion souverän mit 3:0 gegen Stadtrivale Crystal Palace. Nur einige Kilometer weiter unterlag West Ham United dem FC Southampton mit 2:3.

adk 26 Dezember, 2021 17:58