Der 28-Jährige, an dem auch andere Premier League-Klubs dran waren, unterschreibt bei den Magpies einen Vertrag über die kommenden vier Jahre mit Option auf eine weitere Spielzeit. Die Ablöse für Wilson beträgt Medienberichten zufolge 22 Mio. Euro.

Der Angreifer hat in der vergangenen Premier League-Saison in 35 Einsätzen acht Tore und drei Assists markiert.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Callum Wilson from @afcbournemouth on a four-year deal!

Welcome, Callum! 🙌

— Newcastle United FC (@NUFC) September 7, 2020