1. Januar-Transfer: Chelsea verpflichtet David Datro Fofana

Der FC Chelsea hat mit dem norwegischen Klub Molde FK eine Einigung bezüglich des Wechsels von Mittelstürmer David Datro Fofana erzielt.

Der 19-Jährige blühte im hohen Norden in dieser Saison auf und erzielte für seinen Verein in 24 Meisterschaftsspielen 15 Treffer. Nun wählt der Torjäger den Weg in die Premier League. Auch in der Conference League sorgte Fofana heuer für einige Furore.

Laut Fabrizio Romano haben sich die Klubs auf eine Ablöse von rund 10 Mio. Euro geeinigt. Mit Fofana stehen noch letzte Gespräche für Vertragsdetails aus. Aller Voraussicht nach wird der Angreifer aber künftig an der Stamford Bridge auflaufen.

psc 15 Dezember, 2022 15:10