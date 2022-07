Abgang vom FC Chelsea? Jorginho positioniert sich

Jorginho ist vertraglich noch bis 2023 an den FC Chelsea gebunden, immer wieder gibt es Gerüchte über eine Serie-A-Rückkehr. Nun hat der Mittelfeldmann selbst gesprochen.

Zieht es Jorginho schon bald zurück in die Serie A? Der Europameister von 2021 scheint jedenfalls keinen baldigen Abgang vom FC Chelsea vorzusehen. Gegenüber “Football.London” sagte der 30-Jährige: “Natürlich liebe ich Chelsea. Ich fühle mich hier sehr wohl und natürlich würde ich gerne bleiben.”

Gänzlich ausschliessen wollte er einen Wechsel jedoch nicht. “Es passiert immer viel und wir können nicht vorhersehen, was. Wie ich schon sagte, ich bin jetzt hier und habe einen Vertrag und ich bin gerne hier, ich fühle mich hier sehr wohl. Ich denke also nicht daran, irgendwohin zu gehen”, so der Routinier.

adk 12 Juli, 2022 17:05