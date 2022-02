Abramovich gibt Kontrolle über Chelsea ab – bleibt aber Klub-Besitzer

“Während der beinahe 20 Jahre, in denen mir Chelsea FC gehört, habe ich mich immer als Hüter des Klubs gesehen, dessen Aufgabe es ist, dass wir so erfolgreich sind, wie wir es heute sein können und gleichzeitig eine positive Rolle in unserer Gemeinschaft spielen”, teilte Roman Abramovich in einem am Samstagabend veröffentlichten Statement mit. Der Russe habe immer im Interesse des Vereins gehandelt. Daher lege er nun die Verwaltung und Aufsicht des Vereins in die Hände der Treuhänder.

Abramovich, der in den vergangenen Tagen zunehmend wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Kritik geraten war, bleibt allerdings Besitzer des FC Chelsea. Direktorin Marina Granovskaia wird sich zusammen mit Petr Cech um jeden Vereinsaspekt wie Vertragsverlängerungen, Neuverpflichtungen und ähnliches kümmern. Abramovich entschied sich zu diesem Schritt, um den FC Chelsea als Verein zu “schützen”, einschliesslich Vorstand und Spieler.

Roman Abramovich will remain Chelsea owner. Director Marina Granovskaia together with Petr Cech will take care of every club aspect like contract extensions, new signings and more. 🔵 #CFC

Abramovich made that move to «protect» Chelsea as club, including board and players. pic.twitter.com/KD84W5gnNp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2022