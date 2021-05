Antonio Rüdiger winkt nach EM neuer Chelsea-Vertrag

Antonio Rüdiger geht beim FC Chelsea bald in sein letztes Vertragsjahr. Seine Reise in London könnte aber darüber hinaus weitergehen.

Laut “Bild” winkt dem Verteidiger, der unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel wieder eine wichtige Rolle einnimmt, ein neuer Vertrag. Zunächst wird er mit Deutschland die EM bestreiten. Danach könnten die Gespräche bei den Blues beginnen. Den Support seines Trainers geniesst Rüdiger dabei: “Wenn Toni im Club bleiben möchte, hat er unsere volle Unterstützung. Nichts ist besser für einen neuen Vertrag, als was er gerade leistet. Er spricht mit seinen Auftritten und war zuletzt unglaublich”, sagt Tuchel und führt aus: “Er ist sehr mutig und voller Energie in seiner Verteidigung. Er geht mit gutem Beispiel voran und hat eine sehr positive Aggressivität in sich. Das mögen wir. Wenn er all dies in Spitzenleistungen einbringt, freuen wir uns alle sehr, ihn zu haben.”

Rüdiger schnürt seine Schuhe seit Sommer 2017 für Chelsea. Nach der Hinrunde, wo der 28-Jährige unter Frank Lampard so gut wie keine Rolle spielte, war noch eine Leihe ein Thema. Inzwischen ist er aber wieder Fixstarter.

