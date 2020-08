Berater von Thiago Silva stänkert gegen PSG

Der Berater von Thiago Silva lässt kein gutes Haar an PSG-Sportdirektor Leonardo.

Dieser wollte den langjährigen Kapitän offenbar mit einem Last Minute-Angebot doch noch zum Bleiben auffordern, nachdem zuvor von Klubseite her monatelang kein Interesse an einer Vertragsverlängerung signalisiert wurde. “Vergangenen Dienstag hat Leonardo Thiago angerufen und die Möglichkeit ausgerufen, dass er ein weiteres Jahr bleiben könnte“, sagt Berater Paulo Tonietto in einem Interview mit “L‘Équipe”.

Der 35-jährige Brasilianer habe da allerdings schon eine Einigung mit Chelsea erzielt, eine Möglichkeit zur Kehrtwende habe es nicht mehr gegeben. Das Verhalten Leonardos kritisiert Tonietto scharf: “Ein Sportdirektor teilt ihm zwei Monate zuvor mit, dass er ihn nicht länger möchte, aber zwei Monate später will er ihn doch halten. Wie soll man damit umgehen?” Thiago Silva habe das Angebot schlicht nicht annehmen können, “das wäre demütigend gewesen”, führt Tonietto aus.

Der Innenverteidiger wird stattdessen mindestens eine Saison für Chelsea in der Premier League auflaufen.

psc 31 August, 2020 14:59