Bestätigung: Der Chelsea-Verkauf ist abgeschlossen

Der Verkauf des FC Chelsea von Roman Abramovich an die von Todd Boehly und Clearlake Capital geführte Investorengruppe ist abgeschlossen.

Dies teilt der Londoner Premier League-Klub am Montag in einem Statement mit. “Roman Abramovich hat den Verkauf des Chelsea Football Club und der damit verbundenen Unternehmen an eine von Todd Boehly und Clearlake Capital geführte Investorengruppe abgeschlossen. Der Prozess war äusserst gründlich und wurde in einem beschleunigten Zeitrahmen abgeschlossen. Viele bezeichneten die vorgeschlagene Transaktion als ‘beispiellos’, und das war sie auch. Eine Transaktion wie diese würde normalerweise neun Monate bis ein Jahr in Anspruch nehmen; wir haben sie in weniger als drei Monaten abgeschlossen“, heisst es.

Zu den Investoren, die sich den Topklub sichern, gehört auch der Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss. Insgesamt zahlt die Investorengruppe 4,25 Milliarden Pfund. Roman Abramovich tritt aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nach insgesamt 19 Jahren bei den Blues ab.

Chelsea begründet in seinem Statement auch, weshalb es Todd Boehly, der auch Besitzer der Baseball-Franchise LA Dodgers ist, den Zuschlag gab: “Die von Todd Boehly und Clearlake Capital geführte Gruppe hob sich von den anderen Gruppen durch die Stärke der Partnerschaft zwischen den Mitgliedern der Gruppe ab, zu denen Mark Walter, Mitbegründer und CEO von Guggenheim Capital, und Hansjörg Wyss, Gründer der Wyss Foundation, gehören; die Beteiligung von Todd und Mark Walter als Eigentümer mehrerer Sportfranchises mit anhaltender Erfolgstradition, darunter die Los Angeles Dodgers, die Los Angeles Lakers und die Los Angeles Sparks; die Überzeugung des Verwaltungsrats, dass diese Gruppe dem Club bei der Lösung bestimmter aktueller Herausforderungen und der Schaffung neuer Möglichkeiten helfen und den Club beim Erreichen seiner langfristigen strategischen Ziele unterstützen könnte.”

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2022

psc 30 Mai, 2022 17:24