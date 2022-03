Centricus will nach dem FC Basel jetzt Chelsea kaufen

Die Engländer waren im vergangenen Jahr vor dem Wechsel der Klubleitung beim FC Basel auch bei den Bebbi im Gespräch. Die Fans liefen dagegen Sturm und hatten letztlich Erfolg. Schliesslich erhielt David Degen mit seinen Geldgebern den Zuschlag. Nun bestätigt Centricus, dass es den englischen Topklub Chelsea erwerben will. Das Unternehmen will in die Profi-Mannschaft, die Nachwuchsabteilung und auch das Frauen-Team und die Chelsea Foundation investieren.

Nach dem Abgang von Roman Abramovich steht der Verein bekanntlich zum Verkauf. Zahlreiche weitere Interessenten, darunter ein Konsortium um den Schweizer Milliardär Hansjörg Wyss, haben sich bereits gemeldet. Wer letztlich den Zuschlag erhält, ist noch offen.

It is driven by Centricus’ co-founder Nizar Al-Bassam and CEO Garth Ritchie. They are working with hedge fund manager Jonathan Lourie of Cheyne Capital, and Talis Capital’s Bob Finch. They're all said to be #CFC season-ticket holders. https://t.co/oknx37t5t6

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) March 21, 2022