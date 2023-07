César Azpilicueta verabschiedet sich höchst emotional von Chelsea

Der Kapitän geht ein Jahr vor Vertragsende und schliesst sich in Atlético Madrid an. Der 33-jährige Routinier hat sich für eine Rückkehr in die spanische Heimat entschieden. Azpilicueta lief während elf Jahren für Chelsea auf und bestritt für die Londoner insgesamt 508 Pflichtspiele.

Update: Atlético hat die Verpflichtung von Azpilicueta inzwischen bestätigt. Der Verteidiger unterschreibt für eine Saison.

We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.

Thank you for everything, @CesarAzpi. 💙 pic.twitter.com/wHDcALJX5m

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 6, 2023