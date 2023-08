Chelsea ändert die Strategie bei Romelu Lukaku

Chelsea wollte Romelu Lukaku in diesem Sommer für 40 Mio. Euro fix verkaufen. Da sich kein Interessent fand, der diesen Preis für den Belgier zahlen wollten, ändern die Londoner ihre Strategie nun.

Wie "The Athletic" berichtet, ist ein neuerliches Leihgeschäft nun doch wieder möglich. Dies öffnet das Feld der Interessenten ziemlich weit. Die AS Roma soll etwa bereits angeklopft haben. Eine Leihe ist für die Giallorossi durchaus denkbar. Von Vorteil sein dürfte die Tatsache, dass Lukaku scheinbar zurück in die Serie A will.

Auch saudische Vereine haben sich nach dem 30-jährigen Torjäger erkundigt. Einen solchen Wechsel lehnte Lukaku bislang allerdings ab.

psc 25 August, 2023 10:17