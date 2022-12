Chelsea bestätigt den 1. Januar-Transfer

Der FC Chelsea bestätigt die baldige Ankunft des ivorischen Stürmers David Datro Fofana.

Der 20-Jährige stösst per 1. Januar 2023 vom norwegischen Erstligisten Molde FK zu den Blues. Medienberichten zufolge fliessen für Fofana 12 Mio. Euro. Der Youngster unterschreibt an der Stamford Bridge einen langfristigen Vertrag. Den Medizincheck hat er bereits bestritten. In 37 Spielen für Molde hat der Torjäger in diesem Jahr 21 Treffer markiert.

Chelsea FC has reached a pre-agreement with Molde FK for the transfer of David Datro Fofana. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 28, 2022

psc 28 Dezember, 2022 17:15