Chelsea blockiert Anfragen für Tammy Abraham aus speziellem Grund

Gleich mehrere Premier League-Klubs umgarnen Chelsea-Stürmer Tammy Abraham. Die Londoner blocken Anfragen für den 23-jährigen Angreifer bislang allerdings ab.

Unter anderem sollen sich Aston Villa und West Ham nach Abraham erkundigt. Dieser war unter Trainer Thomas Tuchel in der vergangenen Rückrunde häufig Ersatz. Einfach so abgeben will Chelsea ihn dennoch nicht. Offenbar hat das ganze auch mit Erling Haaland zu tun: Der BVB-Stürmer bleibt der Wunschspieler der Blues. Abraham soll als möglicher Tauschpartner verfügbar bleiben.

Falls er den Klub verlässt, dann wohl erst zum Ende des Transferfensters hin, wenn sich definitiv abzeichnet, dass Haaland in Dortmund bleibt. Derzeit deuten alle Zeichen von Seiten des Bundesliga-Klubs dahin.

psc 15 Juli, 2021 10:58