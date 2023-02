Chelsea-Coach Graham Potter kennt Grund für Baisse

Der FC Chelsea befindet sich trotz Millionenausgaben in den vergangenen beiden Transferfenstern in einer veritablen Krise und belegt in der Premier League-Tabelle lediglich den 10. Tabellenplatz. Trainer Graham Potter kennt einen der Hauptgründe für die schwachen Leistungen.

Offenbar liegt der Hund bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison begraben. «Unsere Probleme? Ich habe mit einigen der erfahrenen Spielern gesprochen, sie sagen, sie hätten die schlechteste Vorbereitung aller Zeiten. Die Tour hat nicht so funktioniert wie gewünscht», sagt Potter am Freitag auf einer Pressekonferenz. Die Londoner bereiteten sich unter anderem auf einer US-Tour auf die neue Spielzeit vor. Ideal verlief diese offenbar nicht.

Trotz der Resultatemisere spürt der Chelsea-Coach weiterhin den Support der Klubleitung um Besitzer Todd Boehly: «Ich habe die Unterstützung immer gespürt. Ich habe mit ihnen gesprochen und es war wie immer. Ich bin hier seit vier Monaten unter Druck.» Der 47-Jährige kämpft weiter.

psc 24 Februar, 2023 15:43