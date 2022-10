Chelsea-Coach Graham Potter stärkt Denis Zakaria den Rücken

Denis Zakaria muss bei Chelsea derzeit unten durch. Der neue Coach Graham Potter hat den Schweizer Nationalspieler noch kein einziges Mal eingesetzt. Dennoch stärkt er dem Defensivstrategen den Rücken.

Auf einer Pressekonferenz äussert sich Potter am Dienstag zur Personalie, die auch auf der Insel für dicke Schlagzeilen sorgt. Angeblich steht in dieser Woche ein wegweisendes Gespräch zwischen den Beteiligten an, das auch über die Zukunft bzw. Nicht-Zukunft von Zakaria bei Chelsea entscheiden wird. «Noch ist keine Entscheidung gefallen. Denis hat gut trainiert und ist bereit dem Team zu helfen», gibt sich Potter nun diplomatisch.

Von einem vorzeitigen Abschied des Leihspielers scheint der Chelsea-Coach nichts wissen zu wollen. «Darüber sprechen wir nicht. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er war bisher geduldig und wartet auf seine Chance», führt Potter aus. Dies ist allerdings die grosse Frage: Wann kriegt Zakaria endlich die Chance. Bislang musste er sich mit einem Bank- oder sogar Tribünenplatz zufrieden geben.

Vorerst ist der Mittelfeldspieler bis Saisonende von Juventus an die Londoner ausgeliehen.

psc 18 Oktober, 2022 16:12