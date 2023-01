Chelsea-Fans feiern bei Pokal-Pleite Thomas Tuchel

Beim FC Chelsea läuft es derzeit ernüchternd. Die Fans der Blues sehnen sich daher nach Ex-Trainer Thomas Tuchel.

Für den FC Chelsea gab es am Sonntag eine ordentliche 0:4-Klatsche gegen Manchester City. Graham Potter, der im September auf Thomas Tuchel folgte, steht bei den Londonern erheblich unter Druck, zumal in der Premier League aktuell nur der 10. Tabellenplatz zu Buche steht.

Weil der Frust aktuell tief sitzt, stimmten noch während des Spiels in Manchester die rund 8’000 mitgereisten Chelsea-Anhänger Sprechchöre für Tuchel an. Während Tuchel in seinen sechs Ligaspielen in dieser Saison einen Punkteschnitt von 1,67 aufweisen konnte, kommt Potter in elf Spielen lediglich auf 1,36 Zähler im Schnitt. Wie lange die Chelsea-Bosse noch an Letzterem festhalten, gilt es abzuwarten.

adk 9 Januar, 2023 13:14