Chelsea-Coach Potter lobt Zakaria nach Debüt über den grünen Klee

Ganze zwei Monate lang setzte Chelsea-Coach Graham Potter den Schweizer Nationalspieler Denis Zakaria nicht ein. Dieser traf beim Debüt dann auf Anhieb. Hinterher gibt es sehr lobende Worte vom Coach.

Potter ist mit dem Auftritt des 25-jährigen Mittelfeldspielers sehr zufrieden. «Er tat alles, was von ihm verlangt wurde. Er zeigte seine Qualitäten und half dem Team. Dazu traf er sogar. Grossartig», sagt der 47-jährige Engländer. Und weiter: «Er war wirklich gut. Man sieht, was er bringen kann und welche Qualität er hat. Er spielte mit Enthusiasmus.»

Bereits in der Vergangenheit strich der Chelsea-Coach die Professionalität von Zakaria heraus, auch wenn dieser viel Geduld mitbringen musste, bis er endlich einmal ran durfte. Die grosse Frage lautet nun, ob Potter auch in den kommende Spielen auf den Mittelfeldprofi setzt oder dieser wieder hinten anstehen muss. Zur Erinnerung: Das Spiel gegen Dinamo Zagreb (2:1) war sportlich für Chelsea wenig relevant, da die Londoner schon zuvor als Gruppensieger in der Chamions League feststanden.

psc 3 November, 2022 12:09