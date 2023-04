Chelsea: Pochettino könnte nächste Woche vorgestellt werden

Mauricio Pochettino steht vor der Unterschrift bei Chelsea. Der Argentinier könnte bereits in der kommenden Woche als neuer Trainer vorgestellt werden.

Der 51-jährige Argentinier hat sich zum ganz klaren Favoriten für die Übernahme des Postens gemausert, nachdem mit Julian Nagelsmann und Luis Enrique gleich zwei andere prominente Coaches aus dem Rennen sind. Laut «Sky Sports» gab es in fortwährenden Gesprächen grosse Fortschritte. So wurde etwa darüber diskutiert, wie der aufgeblähte Kader reduziert wird und wie der Staff von Pochettino in der kommenden Saison aussehen soll.

Bei «talkSport» ist sogar von einer grundsätzlichen mündlichen Einigung die Rede. Demnach wird Pochettino im Sommer Caretaker Frank Lampard ablösen. Bereits in der nächsten Woche könnte dies verkündet werden.

psc 26 April, 2023 15:34