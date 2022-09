Chelsea-Profi Reece James erhält neuen Vertrag

Der FC Chelsea verlängert den Vertrag mit Reece James in Kürze – und zwar sehr langfristig.

Der 22-jährige Engländer, der in dieser Saison in der Premier League bereits auf drei verschiedenen Positionen (Rechtsverteidiger, Innenverteidigung, rechtes Mittelfeld) zum Einsatz kam, wird laut Transferexperte Fabrizio Romano bis 2028 verlängern. Zudem sichert sich Chelsea eine Option auf eine Verlängerung. Die Verhandlungen sollen sich in der finalen Phase befinden. Gerüchten zufolge zeigte Real Madrid in diesem Sommer Interesse an Reece James. Ein Abgang von diesem aus London war aber nie ein konkretes Thema.

psc 4 September, 2022 12:33