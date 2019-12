Chelsea will mit James & Abraham verlängern

Der FC Chelsea plant auch die Zukunft mit seinen beiden Jungstars Reece James (20) und Tammy Abraham (22).

Die Blues wollen die Verträge mit den beiden gemäss “Telegraph” langfristig verlängern. Beide sind derzeit bis 2022 an die Blues gebunden. Vor allem bei Abraham sollen die Verhandlungen aufgrund unterschiedlicher finanzieller Vorstellungen aber etwas stocken. Er will finanziell in die Liga aufsteigen, in der sich Callum Hudson-Odoi seit seiner Vertragsverlängerung im September bereits befindet. Dieser kassiert jährlich nun mehr als 7 Mio. Euro.

Abraham hat in dieser Saison einen Stammplatz im Angriff eingenommen und unter anderem Olivier Giroud verdrängt. Er steht in 16 Ligaspielen bei elf Toren.

psc 18 Dezember, 2019 15:20