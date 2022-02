Chelsea besitzt eine Rückkaufoption für Tammy Abraham

Der englische Stürmer Tammy Abraham schloss sich im vergangenen Sommer nach vielen Jahren bei Chelsea der AS Roma an. In Italien ist der 24-Jährige regelrecht durchgestartet. Ganz aufgegeben haben die Blues den Torjäger bei ihrem Verkauf nicht.

Wie Romas Sportdirektor Tiago Pinto nun bestätigt, verfügt Chelsea tatsächlich über eine Rückkaufoption für Abraham. Diese greift allerdings noch nicht im kommenden Sommer. Mindestens eine weitere Saison wird der Angreifer, der in dieser Saison in 30 Spielen bereits 17 Mal eingenetzt hat, also in Rom bleiben. Laut Transferexperte Fabrizio Romano könnte Chelsea Abraham dann im Sommer 2023 zurückholen – für die stolze Summe von 80 Mio. Euro.

Im Lager der Giallorossi macht man sich keine Gedanken. “Ich bin nicht besorgt, wir sind glücklich mit Tammy und er macht es grossartig”, führt Pinto aus.

Vertraglich ist der Topstürmer bis 2026 an die Roma gebunden.

psc 1 Februar, 2022 17:47