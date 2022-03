Chelsea-Star Jorginho denkt an Rückkehr in die Serie A

Mittelfeldstratege Jorginho nimmt sowohl bei seinem Klub Chelsea wie auch in der italienischen Nationalmannschaft zentrale Rollen ein. Dass er dereinst auch klubmässig wieder in seiner Heimat aufläuft, kann sich der 30-Jährige sehr gut vorstellen.

Dies plaudert sein Berater Joao Santos an einem Medientermin aus. “Kann er nach Italien zurückkehren? Für ihn ist es ein Traum, wieder in der Serie A zu spielen. Sein Herz schlägt hier. Heute kann er in vier oder fünf Mannschaften spielen: Mailand, Inter, Juve, Rom oder Neapel”, sagt der Agent. Jorginho ist derzeit noch bis Juni 2023 an Chelsea gebunden. Eine Vertragsverlängerung ist für die Londoner ein Thema.

Ob es dazu kommt, steht aber noch in den Sternen. Insbesondere zu Juventus scheint von Spielerseite her bereits ein gewisser Kontakt zu bestehen. “Ich kenne Cherubini (Sportkoordinator, d.Red.) aus seiner Erfahrung bei Foligno, aber viele Vereine interessieren sich für ihn”, führt Santos aus und sagt dann sogar offen, mit wem er sich bereits konkret austauscht hat: “In der Vergangenheit habe ich mit PSG, Barcelona ​​gesprochen und auch mit Massara (Sportdirektor, d.Red.) von Mailand.”

psc 24 März, 2022 16:02