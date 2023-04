Chelsea-Verteidiger Thiago Silva kritisiert die eigene Klubleitung

Der brasilianische Abwehrspieler Thiago Silva geht nach dem Champions League-Aus von Chelsea mit der eigenen Klubleitung hart ins Gericht.

Der 38-jährige Routinier hält die zuletzt eingeschlagene Strategie des Tranfser-Wahns offensichtlich für die falsche. «Wir müssen damit aufhören und uns eine Strategie zurechtlegen. Sonst werden wir in der nächsten Saison die gleichen Fehler machen», sagt der Abwehrspieler nach der 0:2-Niederlage gegen Real Madrid in einem TV-Interview. Und Thiago Silva deckt die Auswüchse schonungslos auf, die die zahlreichen Neuzugänge in den letzten beiden Transferperioden mit sich gebracht haben: «Wir mussten die Umkleidekabine vergrössern, weil sie nicht zur Grösse des Kaders passte. Es ist eine schwierige Zeit für den Verein, mit grosser Unschlüssigkeit.»

Chelsea hat einen komplett aufgeblähten Kader und ist im Sommer zu Verkäufen gezwungen. Möglicherweise müssen einige Spieler sogar zu Schnäppchen-Preisen veräussert werden.

psc 19 April, 2023 16:58