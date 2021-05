Chelsea will den Vertrag mit Thomas Tuchel bereits verlängern

Der FC Chelsea möchte seinen Erfolgscoach Thomas Tuchel nach einem halben Jahr bereits mit einer Vertragsverlängerung “beschenken”.

Der 47-jährige Deutsche hat die Blues in der Champions League und im FA Cup jeweils bis ins Finale geführt. Ausserdem ist die Mannschaft in der Premier League auf gutem Weg in Richtung Top 4-Platzierung. Laut “Daily Mail” winkt Tuchel nun eine Verlängerung seines bis 2022 gültigen Kontraktes um zwei zusätzliche Jahre bis 2024. Der derzeit laufende Vertrag enthält zwar Klauseln zur Verlängerung, es soll aber gleich ein gänzlich neues Arbeitspapier her. Tuchel könnte nach Abschluss der Saison seine Unterschrift unter dieses setzen. Die Arbeit in London macht ihm sehr viel Spass.

psc 12 Mai, 2021 11:03