Chelseas Geld eingefroren! Tuchel würde auch im Siebensitzer nach Lille fahren

Das Vermögen von FC Chelseas Klubbesitzer Roman Abramovich wurde in Grossbritannien eingefroren. Folglich wurden auch die Reisekosten der Londoner begrenzt. Trainer Thomas Tuchel bleibt dennoch gelassen.

Nur noch knapp über 20.000 Euro darf der FC Chelsea je Reise ausgeben. Die Blues müssen nun jedoch die Reise ins französische Lille antreten, wo es am Mittwochabend (21 Uhr) um den wichtigen Einzug ins Viertelfinale der Champions League geht. “Meine letzte Information ist, dass wir ein Flugzeug haben, also können wir fliegen. Wenn nicht, fahren wir mit dem Zug oder mit dem Bus”, erklärte Thomas Tuchel am Sonntag nach dem 1:0-Sieg in der Premier League gegen Newcastle United.

Scherzhaft fügte der Chelsea-Coach aber an: “Wenn ich einen Siebensitzer fahren muss, dann werde ich das tun.” Wie es mit den Blues weitergeht, ist vorerst offen. Droht offenbar sogar schon die Insolvenz im April – berichtet “The Athletic”, dass der Verein innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen den Besitzer wechseln könnte.

adk 14 März, 2022 16:19